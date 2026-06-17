Alistan Morena, PT y PVEM Plan Político rumbo a 2027

Las dirigencias nacionales de Morena, PT y el Partido Verde anunciarán la mañana de este miércoles su Plan Político Integral hacia 2027. La presidenta nacional del partido guinda, Ariadna Montiel Reyes, adelantó que hasta entonces darán a conocer los detalles formales de su alianza en los estados.

En conferencia de prensa, Montiel Reyes evitó responder si hay o no alianza en las 17 entidades del país que renovarán gobierno estatal; luego de que la senadora Jasmine Bugarín, del PVEM, aseguró que no hay alianza en San Luis Potosí.

“Llamaremos a la unidad y al respeto entre aspirantes. Los detalles los daremos a conocer mañana”, señaló Ariadna Montiel.

Montiel Reyes precisó que este miércoles también se emitirá la convocatoria para el registro de aspirantes a candidatos rumbo al proceso electoral del próximo año.

Ariadna Montiel exhorta a acudir a FanFest

Además, la dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel llamó a la militancia a no gastar hasta 120 mil pesos en boletos para asistir a los partidos del Mundial 2026 y, en su lugar, acudir a los FanFest organizados por las autoridades en conjunto con la FIFA.

Montiel aprovechó el espacio para reconocer al Gobierno de México por la organización del arranque de la Copa Mundial 2026 en el país, así como para felicitar a la Selección Mexicana por su triunfo frente a Sudáfrica.

La líder morenista recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum asistió a un FanFest en la alcaldía Gustavo A. Madero para presenciar el partido inaugural en conjunto a capitalinos.

“Como siempre, nuestra presidenta, del lado del pueblo”, expresó.

Asimismo, extendió una felicitación a quienes adquirieron entradas para alguno de los encuentros del torneo; sin embargo, consideró que quienes militan en Morena deben actuar con austeridad y cercanía con la ciudadanía.

“Ojalá que ningún compañero o compañera ande ahí en el estadio con boletos de 120 mil pesos”, señaló. Finalmente, exhortó a las y los integrantes del partido guinda a asistir a los FanFest y mantener una conducta congruente con los principios del movimiento.

“Debemos ser ejemplares en nuestro actuar y nuestra presidenta ya nos puso el ejemplo de estar con el pueblo”, concluyó.