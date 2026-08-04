Alistan propuesta para regular redes sociales

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puntualizó que el objetivo de realizar foros nacionales sobre el uso de plataformas digitales y redes sociales en niñas, niños y adolescentes es que para que en el nuevo ciclo escolar se presente una propuesta para su regulación en escuelas y con ello generar conciencia sobre el impacto en el crecimiento y comportamiento de las infancias y las juventudes.

“Nuestro objetivo es presentar una propuesta a partir de los foros que se están haciendo en distintos lugares del país. Por lo pronto para las escuelas y después seguir debatiendo para ver si regulamos y cómo regulamos las plataformas digitales o cómo evitamos que las niñas y los niños puedan acceder a este uso infinito del scrolling o de distintas formas, que lo que hacen es generar adicción y problemas en el crecimiento.

“Pero no queremos, desde mi perspectiva, no es un asunto solo de la presidenta, no es mi opinión a partir de leer los documentos de los distintos expertos o los libros, sino tiene que ser algo colectivo en la medida de lo posible. Habrá quien no esté de acuerdo, pero el objetivo es que se haga una discusión nacional sobre este tema y que haya conciencia de los impactos que puede tener (...) Y también que lo conozcan los jóvenes para que no sientan que es una imposición, sino que ellos mismos conozcan cuál es el impacto del uso excesivo de las plataformas digitales en su crecimiento y su comportamiento”, puntualizó en la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo.

Discusión colectiva

La jefa del Ejecutivo destacó que se trata de una discusión colectiva para que madres, padres y tutores conozcan lo que provoca una adicción a las redes sociales y las plataformas con miras a proteger la salud de la niñez y de los adolescentes.

“Es algo en lo que México, las y los mexicanos no podemos decir: ‘no pasa nada’, es algo que tenemos que revisar y sobre todo por nuestras hijas y nuestros hijos, nuestras nietas, nuestros nietos, que cada vez están más expuestos a estas formas de comunicación y de aprendizaje, por eso abrimos la discusión”, agregó.

Inicia dispersión de Beca Rita Cetina

En otro tema, la presidenta de México anunció que ya inició la dispersión de la Beca Rita Cetina de apoyo para uniformes y útiles, que consta de un apoyo único de 2 mil 500 pesos anuales, en beneficio de 6 millones 694 mil 988 estudiantes de primarias públicas, a través de una inversión social de 16 mil 700 millones de pesos (mdp).

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo, detalló que al cierre del ciclo escolar, las Becas para el Bienestar alcanzan una cobertura de 19 millones 593 mil 156 becarios, con una inversión de 93 mil 752 millones 176 mil 250 pesos.

En preescolar se atendieron a 176 mil 761 estudiantes, en primaria a 9 millones 502 mil 322 y en secundaria a 5 millones 281 mil 672, lo que en suma son 14 millones 960 mil 744 becarios con una inversión social de 62 mil 445 millones 912 mil 70 en educación básica.

En educación media superior, la beca universal Benito Juárez beneficia a 4 millones 162 mil 377 becarios con una inversión, al cierre de agosto, de 23 mil 731 millones 481 mil 650 pesos; de Jóvenes Escribiendo el Futuro son 414 mil 100 beneficiarios, con una inversión al cierre de agosto de 7 mil 256 millones 15 mil 100 pesos, y en el caso del apoyo para transporte Gertrudis Bocanegra, son 55 mil 924 becados de los estados, con una inversión de 318 millones 766 mil 800 pesos.

Respecto a la entrega de la beca Rita Cetina, puntualizó que han realizado 73 mil asambleas en todo el país, se han entregado 4.7 millones de tarjetas de una meta de 5 millones, lo que representa 95.1 por ciento de avance.