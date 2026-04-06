Alistan ratificación de Roberto Velasco como canciller

La presidenta del Senado, Itzel Castillo, informó que el nombramiento de Roberto Velasco Álvarez como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a quien propuso la presidenta Claudia Sheinbaum, será uno de los temas de la agenda legislativa de esta semana.

A través de sus redes sociales, la senadora detalló las actividades que la Cámara de Senadores prevé realizar del 6 al 10 de abril, entre las que además se encuentra la discusión en comisiones de la iniciativa presidencial de reforma al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general en materia de feminicidios.

De la Fuente, el médico cercano a la transformación

Si bien su salida de la Secretaría de Relaciones Exteriores ocurre en un momento complicado de la agenda internacional y de la relación del país con Estados Unidos, el doctor Juan Ramón de la Fuente pronto encarará temas personales de salud con la convicción de que seguirá apoyando a la transformación en distintos temas.

Hay Juan Ramón de la Fuente para rato, pues la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró al anunciar su salida que “va a seguir apoyando en distintos temas”, mientras cumple con sus rehabilitaciones ante sus problemas de salud.

En los últimos 25 años, el reconocido médico siquiatra es uno de los personajes que, desde la academia, el sector público o la diplomacia mexicana, tiene eco y sus opiniones son valoradas entre el grupo de militantes de izquierda que hoy encabezan la Cuarta Transformación.

Aunque su formación académica fue como médico cirujano por la UNAM, fue destacando en el ámbito político desde los años 90, cuando en el gobierno priista de Ernesto Zedillo ocupó la titularidad de la Secretaría de Salud.

Al concluir su rectorado, de dos periodos, pronto De la Fuente brincó a la autodenominada Cuarta Transformación. Con Andrés Manuel López Obrador, el ahora excanciller fue representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de 2018 a 2023, donde hizo varios posicionamientos, principalmente contra las armas nucleares, que siguió cuando estuvo al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por un año y medio.

Antes de llegar a la SRE, el nombre de Juan Ramón de la Fuente se barajeó como candidato presidencial, pero la hoy presidenta Sheinbaum lo designó coordinador de los trabajos de transición cuando ganó la Presidencia de México. También se le perfiló como secretario de Gobernación y de Salud.