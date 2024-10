Alistan sustitución de presidencia

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, adelantó que la semana que inicia comenzará el proceso para ocupar la vacancia de la presidencia de la Cámara de Diputados que ocupaba Ifigenia Martínez, quien falleció la noche de este sábado.

Explicó que de acuerdo con la Ley Orgánica del recinto legislativo de San Lázaro, será en lo inmediato el vicepresidente Sergio Gutiérrez Luna, quien asuma las funciones de Presidente.

Detalló que más tarde, vendrá un proceso de selección en el pleno, pero será la bancada morenista la que proponga a los candidatos o candidatas.

Aseguró que al interior del grupo parlamentario “la mayoría de las y los compañeros opina que el vicepresidente, Sergio, pueda ocupar su función”, sin embargo, explicó que convocará a una plenaria para que las y los diputados resuelvan juntos el tema, en el que también contenderían Olga Sánchez Cordero y Dolores Padierna.

“Estará el vicepresidente en funciones de presidente hasta en tanto tomemos una decisión en el grupo mayoritario, deberá de ser una decisión que nos una”, sentenció.

Olga Sánchez Cordero levanta mano

Y tras emitir sus condolencias a amigos y familiares de Ifigenia Martínez, la diputada Olga Sánchez Cordero se dijo lista para participar en el proceso de sustitución de la Presidencia de la Cámara de Diputados.

La legisladora recordó que ella estuvo enlistada para contender por la presidencia de la Mesa Directiva al inició de la 66 legislatura, pero decidió no competir y dejar el espacio libre a Ifigenia.

“Cuando ella, cuando doña Ifigenia me dijo ‘yo quisiera estar en la Presidencia porque quiero entregarle la banda a Claudia Sheinbaum’, yo le dije me sumo inmediatamente a tu a tu propuesta y a tu deseo, y así lo hice, me sumé a ella, fue un ícono toda la vida para mí porque era mujer de lucha, una mujer feminista por supuesto, y sobre todo mujer de izquierda”, declaró.

La ministra en retiro explicó que de acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso, la vicepresidencia a cargo de Sergio de Gutiérrez Luna, ocupará las funciones de Presidente en tanto se convoca a una elección en el pleno.

Recordó que al interior del grupo parlamentario de Morena se acordó dejar el cargo a una mujer, por lo que hizo votos para que dicho acuerdo sea respetado.

Vicepresidencia asume dirigencia

Por otra parte, Sergio Gutiérrez Luna, vicepresidente de la Cámara de Diputados, asistió a dar sus condolencias a la familia de la presidenta de la Cámara Baja, Ifigenia Martínez.

Al cuestionarlo sobre la presidencia de la Cámara de Diputados, expresó que por ley la vicepresidencia en funciones es quien asume dicho cargo.

Sin embargo, destacó que esperarán la decisión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Cámara de Diputados.