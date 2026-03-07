Alistan terna para elección del titular de la ASF

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de la Cámara de Diputados, planea conformar la terna de aspirantes a dirigir al órgano fiscalizador del 2026 al 2034, la próxima semana, informó Javier Herrera, quien preside Comisión.

Señaló que se contabilizaron aproximadamente 42 horas de entrevistas a todos los aspirantes inscritos; y en el dictamen se privilegiará la paridad de género.

“Yo creo que, por ahí de lunes, martes podríamos estar ya conformando la terna. Yo te anticipo que va a ser una terna respetando la paridad. Nosotros como comisión vamos a cumplir mandando los mejores perfiles”, explicó.

Refirió que el trabajo de la comisión es evaluar de manera técnica a los candidatos a titular de la ASF y para conformar la terna no se toma en cuenta filiación política.

De 92 aspirantes que se registraron para participar en el proceso de selección, 81 pasaron a la fase entrevistas; de estos sólo fueron entrevistados 77, entre el 5 y 6 de marzo.