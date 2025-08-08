Alistan toma de protesta de nueva judicatura

El Senado de la República alista los preparativos para la sesión solemne del próximo 1 de septiembre en la que rendirán protesta 881 personas juzgadoras electas, la cual tendrá una duración de cuatro horas y se llevará a cabo a partir de las 19:30 hrs.

El Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores será objeto de remozamiento y adecuaciones para recibir a senadores, personas juzgadoras electas e invitados especiales.

De acuerdo con la logística diseñada para esa ceremonia, la toma de protesta será por grupos:

A las 19:30 horas

(9) Ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

(2) Magistrada y magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

(15) Magistradas y magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

(5) Magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial.

A las 20:00 horas

(130) Magistradas y magistrados del Primer y Segundo Circuitos.

A las 20:30 horas

(130) Magistradas y magistrados del Tercer, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno Circuitos.

A las 21:00 horas

(129) Magistradas y magistrados del Décimo, Décimo Primer, Décimo Segundo, Décimo Tercer, Décimo Cuarto, Décimo Quinto, Décimo Sexto, Décimo Séptimo, Décimo Octavo, Décimo Noveno y Vigésimo Circuitos.

(75) Magistradas y magistrados del Vigésimo Primer, Vigésimo Segundo, Vigésimo Tercer, Vigésimo Cuarto, Vigésimo Quinto, Vigésimo Sexto, Vigésimo Séptimo, Vigésimo Octavo, Vigésimo Noveno, Trigésimo, Trigésimo Primer y Trigésimo Segundo Circuitos.

A las 22:00 horas

(130) Juezas y jueces del Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Circuitos.

A las 22:30 horas

(125) Juezas y jueces del Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo, Décimo Primer, Décimo Segundo, Décimo Tercer, Décimo Cuarto y Décimo Quinto Circuitos.

A las 23:00 horas

(131) Juezas y jueces del Décimo Sexto, Décimo Séptimo, Décimo Octavo, Décimo Noveno, Vigésimo, Vigésimo Primer, Vigésimo Segundo, Vigésimo Tercer, Vigésimo Cuarto, Vigésimo Quinto, Vigésimo Sexto, Vigésimo Séptimo, Vigésimo Octavo, Vigésimo Noveno, Trigésimo y Trigésimo Primer Circuitos.