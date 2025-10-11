Alistan visita a México de ministro de Agricultura

Del 14 al 17 de octubre se espera la visita a México de Heath MacDonald, ministro de Agricultura y Agroalimentación, quien buscará reforzar las relaciones bilaterales y ampliar la cooperación agrícola.

Reunión

La embajada de Canadá en México indicó que el ministro canadiense sostendrá reuniones con Julio Berdegué, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, y con Javier Calderón, director del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agropecuaria de México: “Se centrarán en la diversificación y el crecimiento del comercio entre ambos países”.

“Canadá y México comparten una sólida asociación forjada por años de colaboración y más de tres décadas de libre comercio. El objetivo de este viaje es fortalecer aún más nuestros lazos, desarrollar relaciones y crear oportunidades que impulsen el crecimiento y la prosperidad de ambos países”, expresó McDonald.