Alito amenaza con acusar a Sheinbaum

El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, anunció que denunciará a la presidenta Claudia Sheinbaum en México y a nivel Internacional por abuso de poder.

En un mensaje en redes sociales con el “hashtag” “#NoALaDictaduraComunistaYTerrorista”, el líder priísta condenó que se denoste, persiga y difame a la oposición desde la tribuna de Palacio Nacional.

“En un claro acto de abuso de poder, usted me acusó falsamente de corrupción y lavado de dinero. Eso es absolutamente falso. Usted miente, calumnia y difama.

Jurídicamente he demostrado, con la ley en la mano, que mi patrimonio es lícito y transparente. El máximo órgano judicial ya sentenció a mi favor y dejó en claro que no hay nada indebido y nada ilícito”, expuso en un mensaje publicado en redes sociales.

Moreno Cárdenas dijo que “estas mentiras y calumnias no son otra cosa más que distractores de Morena para evadir su responsabilidad ante la evidente y desbordante complicidad entre el gobierno y el crimen organizado”.