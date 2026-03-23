“Alito” critica a Máynez por huir en riña callejera

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, criticó a Jorge Álvarez Máynez, del Movimiento Ciudadano, por “huir” tras una riña durante su visita a Chilpancingo y sostuvo que “si te faltan yo te presto”.

“¿Ya se dieron cuenta que @AlvarezMaynez, el dirigente de @MovCiudadanoMX, siempre huye cuando hay problemas? No les gusta que lo digamos, ¿pero cómo no lo vamos a decir?”, dijo.

A través de redes, explicó que el emecista salió huyendo, luego de que se armó una riña en su visita a Chilpancingo. “Literal. Dio media vuelta, empujó a la dirigente estatal, se subió a su camioneta y se fue lo más rápido que pudo. Ni calma, ni control, ni liderazgo. Huyó”, expuso.

Además, acusó que esto no es nuevo, pues recordó que en 2022 cuando se cayó el templete en San Pedro Garza García, durante su cierre de campaña, “también salió huyendo. Incluso empujando mujeres para abrirse paso”.

“Y ese era el que quería ser presidente. El que decía que estaba listo para enfrentar al crimen y las crisis. Si se espanta con una pelea callejera”.