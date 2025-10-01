Alito da su opinión sobre Adán y Morena

El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, arremetió contra Morena y sus dirigentes, a quienes calificó de “cínicos, corruptos, sinvergüenzas y narcopolíticos”, en especial el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, a quien llamó “narcosenador”, “gran corrupto” y “un lastre para Morena”.

En entrevista, afirmó que la ciudadanía cobrará en las urnas a Morena los actos de corrupción y protección a intereses ilícitos.

“Alito” aseguró que la imagen de Adán Augusto representa la “mejor joya” de lo que calificó como “el lastre de Morena”: un obstáculo que mantiene al partido en el poder moral y políticamente debilitado.

“Es el buen lastre que lleva Morena, ese lastre que está ahí, porque les quiero decir que hoy, Morena está moralmente derrotado, pero también públicamente derrotado. No tienen a dónde ir, a donde van les dicen narcos, rateros, corruptos. El pueblo de México se las va a cobrar en las próximas elecciones y les vamos a ganar”, aseguró Moreno Cárdenas al señalar que no hay condiciones para el diálogo con el líder parlamentario de Morena.