El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que en Morena están preocupados y desesperados, porque desde la oposición “nos estamos fortaleciendo”, mientras ellos llevan semanas tratando de desligarse de la corrupción de la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala.

Destacó que hay un diálogo fluido desde las dirigencias locales, con distintas fuerzas políticas nacionales y estatales, así como organizaciones de la sociedad civil, con miras a construir una alianza electoral amplia de cara a los comicios del año próximo.

En ese sentido, en declaraciones a medios de comunicación, el dirigente priista dijo que en Morena son “malos y llorones”, pero la gente sabe que México no va bien.

Precisó que en el PRI “queremos resolver los temas de fondo, que haya salud, que haya seguridad y una fortaleza en el tema educativo”.

Explicó que su partido piensa en la nación, y lo que se busca, además de ganar las gubernaturas, es ganarle la mayoría a Morena.

Alejandro Moreno puntualizó que “antes de ser de cualquier partido político, somos mexicanos y hay que defender a México”.

Por ello, “estamos construyendo la coalición en Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Querétaro, en Michoacán”, entre otros estados, siempre basados en la competitividad.

Eso sí, advirtió, “el PRI no va a permitir que vaya una propuesta que no sea la más competitiva, porque yo no le voy a decir a los ciudadanos que vamos a ir con el más competitivo y luego les vamos a salir que se pusieron de acuerdo para que sea el amigo de Juan o el amigo de Pedro. No. No podemos ir a experimentar o con ocurrencias”.

Aclaró que “todos los que estén en el proyecto de la coalición para que Morena no gane, tienen que ser bienvenidos, así no nos guste, porque hoy México necesita paz, armonía y tranquilidad”.

Dijo sentirse muy orgulloso de las 32 presidentas y presidentes de los Comités Directivos Estatales del PRI, y de los líderes de sectores y organizaciones, que están dialogando y están poniendo por delante el beneficio de sus estados y de México.