“Alito” Moreno denuncia a Taddei ante la FGR

El senador y dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, presentó este miércoles una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala , por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, uso indebido de atribuciones y asociación delictuosa.

Gira

Acompañado de senadores del PRI, presentó copia de la denuncia y anunció que realizará una gira al extranjero para denunciar ante organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo que está ocurriendo en el INE y cómo estarían fraguando un fraude electoral en 2027 y 2030.

“Morena es Guadalupe Taddei, si algo representa Guadalupe Taddei es a Morena. Ya se acuerdan ustedes del Comité Técnico en la Cámara que era de ellos, ellos la impusieron, ellos la pusieron y ellos impulsaron las reformas para darle todos los poderes plenipotenciarios para que pudiera hacer toda la entramada de corrupción y la cloaca que hay en el Instituto Nacional Electoral y es responsabilidad de Morena”, dijo.