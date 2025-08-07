“Alito” Moreno y Adán Augusto se confrontan

Durante el debate en la Comisión Permanente por el punto de acuerdo de la senadora Lilly Téllez para que el líder de la fracción morenista en el Senado, Adán Augusto López, solicite licencia y enfrente las acusaciones en su contra de vínculos con grupos criminales, el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y el exsecretario de Gobernación intercambiaron acusaciones y descalificaciones.

Al subir a tribuna para posicionar en favor de la propuesta de la senadora Téllez, el dirigente priísta aseguró que existen denuncias y señalamientos a nivel mundial por medios nacionales e internacionales que consignan todo lo que está ocurriendo en nuestro país y los nexos de Adán Augusto López con el crimen organizado.

El senador por Morena reiteró que no necesita escudarse en el fuero para acudir a un citatorio de las autoridades locales o federales.

El tabasqueño respondió también desde tribuna: “Al envalentonado clásico le digo, vuelvo a decirle, no somos iguales, usted nunca ha sido un político brillante, lo que sí ha sabido es besarle el anillo, besarle la mano a quién le convenía, aunque después fuese a mordérsela. Como dicen en mi pueblo, vulgar en privado, teatral en lo público y vacío en la política. No, no se equivoque, no somos iguales, mi trayectoria no empezó siendo porro universitario”.

El senador y presidente del PRI denunció que todo el sexenio pasado fue víctima de persecución política por parte del gobierno, “seis años, los aguanto y los enfrento”. Hizo un llamado al pueblo de México a “cerrar filas” para no permitir “que queden impunes quienes están señalados por tener vinculaciones con el crimen organizado”.

Preparan debate sobre presuntos nexos de Adán

Las bancadas de oposición advirtieron que no permitirán que Morena vuelva a rechazar el debate político sobre los presuntos vínculos del senador Adán Augusto López con el crimen organizado.

El presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, señaló que ha sido la oposición la que no ha querido entrarle al tema y subrayó que Morena y sus aliados están listos para debatir.

Alistan evaluación de solicitud de desafuero contra “Alito”

Durante este mes analizarán cinco carpetas de investigación, en las que la Fiscalía de Campeche acusa a “Alito” Moreno de peculado y uso indebido de funciones y atribuciones, para determinar si admiten la solicitud, explicó el diputado Hugo Éric Flores, presidente de la Sección Instructora.

“Estamos empezando el estudio de si se admite o se desecha. Quiero decirles, de una vez, los tiempos que hemos ya acordado, vamos a tomarnos estas próximas semanas, son cinco carpetas de investigación por dos delitos, uno, es peculado, y el otro es uso indebido de funciones y atribuciones, son cinco carpetas que hay que estudiar, revisar requisitos de admisibilidad, y si fuese el caso de admitirlo, lo notificaremos al iniciar el periodo ordinario de sesiones. Entonces, tomaremos estas semanas de lo que resta del mes de agosto, para poder tomar una determinación con mucha seguridad”, expresó.