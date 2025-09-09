“Alito” niega pedir intervención de gobiernos extranjeros

El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, negó que haya pedido la intervención de algún gobierno extranjero, como, dijo, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y sostuvo que “los priistas no somos vendepatrias”.

A través de redes sociales, Moreno Cárdenas indicó que “nosotros creemos en la no intervención, en la autodeterminación de los pueblos y en la solución pacífica de los conflictos”.

En ese sentido, el líder tricolor aseguró que dicha política exterior la construyeron los gobiernos del PRI, “la que permitió que México recibiera el respeto de todas las naciones del mundo”.

“Presidenta, no se equivoque. Yo no hablo mal de México. Hablo del desastre que dejó el sexenio de López Obrador, de su complicidad con el crimen organizado, de su cobardía para enfrentarlo, y de que, a todas luces, en México quieren instaurar una narcodictadura terrorista y comunista, que los mexicanos no vamos a permitir”, expresó.

“Hablo de cómo el crimen organizado se infiltró hasta la médula de los gobiernos de Morena, de la protección desde el Gobierno de la República a los grupos criminales en el país; del dinero del huachicol que financió campañas de Morena, y de gobernadores de Morena que convirtieron sus estados en campos de guerra, extorsión y corrupción, que lo vive y lo sufre el pueblo de México todos los días”, agregó.

Aunado a ello, señaló que “somos mexicanos que amamos a nuestro país y que no nos callamos. Exhibiremos cada crimen, cada traición y cada complicidad”.

“Por eso me han perseguido a mí y a mi familia. Por eso me han fabricado delitos y me difaman. Usted está siguiendo la misma línea”, añadió.

Además, manifestó que “se necesita valor para denunciar desde la oposición, mientras es fácil calumniar desde el poder con toda la fuerza del Estado”. “Millones de mexicanos me han encomendado ser oposición y enfrentar a su gobierno destructor de la democracia y de las libertades. Ni todos ellos, ni yo somos traidores, ni vendepatrias; al contrario, es por amor a México”, dijo.

Asimismo, aseveró que “delatar a su gobierno no es ser desleal con la nación, porque claramente ni usted ni su gobierno son la patria. La grandeza de México es mucho más que lo pequeño que son sus abusos y su poder”.

“Soy un opositor de verdad, no uno que les acomode […] Sé lo que representa mi causa y los riesgos que implica alzar la voz en México”, externó. “Así que, presidenta, sus mentiras, sus calumnias y sus abusos al usar la tribuna del poder para atacar a los opositores no me detienen”, aseveró. “México es mi causa. Y por México, seguiré dispuesto a darlo todo, así nos cueste la vida”, concluyó.