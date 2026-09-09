“Alito” participa en diálogo de partidos en Seúl

El presidente del PRI y de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), Alejandro Moreno Cárdenas, propuso avanzar hacia una democracia ciudadana, social, estratégica y de futuro, “un nuevo paradigma de eficacia política donde la democracia social democratice las condiciones de vida, mientras la democracia ciudadana democratice el ejercicio del poder”.

Al participar en el Primer Diálogo Inter Continental entre Partidos Políticos, que se desarrolla en Seúl, Corea del Sur, dijo que ante el resurgimiento de autocracias y la creciente polarización social, estimuladas por la desesperación y el desaliento ciudadano, “los partidos políticos tenemos la responsabilidad histórica de ser guardianes inquebrantables de la institucionalidad, la paz y la seguridad internacional, fincados en la construcción de consensos intercontinentales”.

“Debemos actuar, en medio de la aflicción de nuestros pueblos, como los firmes promotores del renacimiento de su esperanza e impulsar nuevos pactos sociales de poder ciudadano”, manifestó ante líderes de 600 partidos políticos.

Postura

Alejandro Moreno señaló que en los tiempos que vivimos, no basta con defender la democracia como la hemos conocido porque su preservación formal no garantiza por sí sola legitimidad, bienestar, gobernabilidad ni adhesión ciudadana.

“Es hora de asumir que enfrentamos una policrisis de adecuación histórica que supone un cambio de época”, consideró.

“Debemos abrir paso a una nueva democracia que preserve las conquistas institucionales, pero reconozca sus insuficiencias, transforme las estructuras del poder y coloque a la ciudadanía integral en el centro de su funcionamiento”, precisó.

Expuso que las instituciones, los Estados, los partidos y las categorías políticas heredadas del siglo XX actualmente enfrentan crecientes dificultades para comprender, representar y gobernar sociedades profundamente transformadas.