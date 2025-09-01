“Alito” va directito al basurero de la historia

La presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, calificó a la oposición en México como “muy violenta” y criticó que esté permanentemente en la demostración, la mentira y el chantaje, además de no estar dispuesta a abrirse al diálogo.

Afirmó que la actitud violenta de “Alito” Moreno Cárdenas desnuda de cuerpo entero a la oposición. “Estos cuates son así, son violentos. Llegan a los golpes. No es posible ese ejemplo”.

Alcance Luján arremetió contra el dirigente priista, al considerar que “yo creo que va directito al basurero de la historia, la verdad”.

“No creo que la gente le tenga confianza a un cuate como él; él representa la corrupción, la violencia, el cinismo, los lujos, bueno, toda la investigación que hay de cuando gobernó Campeche. Entonces, creo que dibuja muy bien a la oposición y, en todo caso, hasta nos ayuda. Nos ayuda porque son tan cínicos y son tan obvios que la gente logra identificar con mucha claridad qué representa. Entonces, yo no tendría, la verdad, ninguna preocupación sobre Alito; al contrario, que siga su camino y siga exhibiendo lo que representa”, subrayó.

Advirtió que los políticos no pueden apostar a la violencia, sino al diálogo, con altura de miras, escuchando a quienes tienen posiciones diversas.