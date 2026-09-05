“Alito” y Fox piden frente ciudadano opositor

Alejandro Moreno, líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se reunió con el expresidente Vicente Fox Quesada, quien acudió al encuentro acompañado por integrantes de Alma de México, organización civil que encabeza en defensa de la democracia, donde llamaron a construir un frente ciudadano en defensa de la democracia.

Durante la reunión, realizada en el Salón Presidentes de la sede nacional del partido, dialogaron sobre la situación política que atraviesa México, los desafíos para la democracia, la defensa de las instituciones y las libertades, así como la importancia de fortalecer los contrapesos y la participación ciudadana.

El senador expresó su reconocimiento a la trayectoria democrática de Vicente Fox y destacó la importancia de construir espacios de diálogo entre fuerzas políticas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos que coinciden en la defensa de la democracia, las libertades y las instituciones.

Acuerdos

Expuso que México requiere una oposición firme, responsable y con capacidad para sumar a quienes quieren un país democrático, plural y con instituciones sólidas. Señaló que las diferencias políticas son naturales, pero existen causas que requieren coordinación y apertura para construir acuerdos.

Moreno y Fox hicieron un llamado a sumar esfuerzos y voluntades entre ciudadanos, organizaciones y fuerzas políticas democráticas. Plantearon la necesidad de ampliar la participación de la sociedad y generar coincidencias que permitan construir una alternativa para México, poniendo por delante la defensa de la democracia y las libertades.

El expresidente destacó la importancia de mantener el diálogo y de convocar a más mexicanos a participar activamente en la vida pública del país. En ese sentido, subrayó que Alma de México continuará impulsando la organización y participación ciudadana, así como el encuentro con distintos actores políticos y sociales.

La dirigencia nacional del PRI agradeció la visita del expresidente Vicente Fox y de los integrantes de Alma de México, y reiteró su disposición para mantener el diálogo con organizaciones civiles, ciudadanos y liderazgos políticos comprometidos con la Constitución, las instituciones, las libertades y la democracia.