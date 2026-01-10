“Alito” y Máynez chocan en redes por Venezuela

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, se lanzó contra su homólogo de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez al recordar que ese partido “guardó silencio mientras Morena destruía al país. Pactaron, simularon y ahora quieren lavarse la cara hablando de Venezuela”.

Después de que Álvarez Máynez dijo que “Venezuela vivió una dictadura con Maduro a la cabeza y la vive hoy, con una presidenta impuesta sin sustento democrático” y “el PRIAN calla frente a la imposición antidemocrática de Delcy Rodríguez”, Alito lo calificó de “pequeño imbécil”.

“Simulas criticar la narcodictadura de Nicolás Maduro porque el mundo entero se les fue encima por tibios. Muy hablador en redes, pero estuviste callado como cobarde mientras tu partido le servía de muleta al autoritarismo mexicano. ¡Eres un hipócrita!”.

En sus redes sociales, el senador del PRI dijo que “si Máynez habla de imposiciones, ¿qué opinas del tarifazo al transporte en Jalisco, el estado número uno en desaparecidos? ¿Y del otro bandido que presumen, el corrupto, inútil y bueno para nada de Samuel García en Nuevo León”.