Alrededor de 78 % de armas aseguradas provienen de EUA

Luego de que The New York Times reveló que armamento decomisado a cárteles mexicanos tenía procedencia de una planta vinculada al Pentágono, el secretario de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo, reconoció que existe un grave problema por el ingreso de armas y municiones desde Estados Unidos, al informar que entre 77 y 78 por ciento de las armas aseguradas en la presente administración provienen de ese país.

“Les voy a dar algunos datos que pueden ayudar a entender el problema que tenemos con todo ese armamento y municiones que provienen de Estados Unidos”, señaló el encargado de la seguridad interior del país.

Detalló que en lo que va del actual gobierno se han asegurado 18 mil armas largas y cortas, de las cuales 77 o 78 % tiene origen estadounidense.

Además, advirtió sobre la presencia de armamento de alto poder, como 215 fusiles calibre 50 tipo Barrett, así como 13 lanzacohetes, lanzagranadas, y 273 ametralladoras de distintos calibres.

En cuanto a las municiones, Trevilla Trejo indicó que, desde 2012 a la fecha, la Sedena ha decomisado 137 mil cartuchos calibre .50, de los cuales 47 por ciento provienen de una empresa privada que los comercializa en armerías del sur de Estados Unidos.

Relación bilateral con EE. UU. es sólida y fuerte

Asimismo, el titular de la Defensa, dijo que la relación bilateral en materia de seguridad es sólida y fuerte que está basada en principios compartidos.

Manifestó que el vínculo que mantienen con el Departamento de Guerra de Estados Unidos a través de su Comando Norte se basa en valores que comparten: honor, lealtad, respeto y patriotismo.

Así también, el general Ricardo Trevilla Trejo, dijo que la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) cuenta con fortalezas institucionales, así como material de vuelo adecuado y suficiente para atender las necesidades más apremiantes del país.

Ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su Gabinete, Trevilla Trejo señaló que la FAM impulsará la actualización permanente de su flota aérea, con la adquisición de 10 helicópteros multipropósito, un avión de transporte pesado y seis aeronaves pilotadas a distancia de alcance estratégico con la finalidad de fortalecer sus capacidades operativas y cumplir diversas misiones en beneficio del pueblo de México.