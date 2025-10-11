Alto el fuego en Gaza entra en vigor

El acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamas para la Franja de Gaza entró en vigor al mediodía del viernes, hora local, reportó el ejército israelí, horas después de que el gobierno de Israel aprobó un acuerdo para frenar los combates y canjear los rehenes restantes por prisioneros palestinos.

Decenas de miles de personas que se habían congregado en Wadi Gaza, en el centro de la Franja, comenzaron a caminar hacia el norte después del anuncio militar. Antes, los palestinos reportaron intensos bombardeos en partes del sitiado enclave durante toda la mañana del viernes, tras el anuncio no se registraron incidentes significativos.

La aprobación del plan de Trump por parte del gabinete israelí supone un paso clave hacia el final de una devastadora guerra de dos años que se ha cobrado la vida de decenas de miles de palestinos, redujo gran parte de Gaza a escombros, desestabilizó Medio Oriente y dejó decenas de rehenes, vivos y muertos, en el territorio. Pero el plan avanzado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluye muchas preguntas sin respuesta, como si Hamas se desarmará y cómo, y quién gobernará Gaza.

Declaración televisada

A pesar de las dudas, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, insistió en una declaración televisada el viernes que las próximas fases incluirían el desarme de Hamas y la desmilitarización de Gaza.

Las tropas israelíes se retiraron a las líneas de repliegue acordadas, dijo el ejército.

La ofensiva militar israelí en la Franja ha dejado más de 67.000 muertos y casi 170.000 heridos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no diferencia entre víctimas civiles y combatientes, pero dice que alrededor de la mitad son mujeres y niños. El ministerio forma parte del gobierno dirigido por Hamás, y Naciones Unidas y muchos expertos independientes consideran sus cifras como la estimación más fiable de las bajas en tiempos de guerra.