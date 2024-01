“¡No tener mallas no te da derecho a acosarme!”, “¿Si me acosan es por no traer mallas?”, y “¡Queremos maestros no acosadores!”, externaron estudiantes de la Escuela Preparatoria Oficial número 23 (EPO 23) del municipio de Lerma, en una protesta y paro estudiantil en el que también denuncian saturación escolar, mal estado de las instalaciones y cobros indebidos.

Desde el centro del municipio de Lerma, más de 100 estudiantes marcharon hasta la Preparatoria Oficial número 23 (EPO 23), ubicada a unas tres cuadras, donde exigieron auditorías y la destitución del director, quien no estaba en el plantel.

Daniela relató que esta protesta y paro estudiantil es para rechazar los malos tratos por parte de directivos y profesores, especialmente actos de acoso, “pues a las alumnas nos obligaron a usar mallas para no incitar sexualmente a los profesores, varias denuncias de las estudiantes que han quedado en trámite y los profesores acosadores siguen aquí”.

En grupo, las estudiantes ingresaron a los salones donde frente a presuntos profesores acosadores desplegaron carteles rechazando el acoso, mientras uno de ellos optó por tomar videos de las alumnas.