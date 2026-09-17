Alumnos en México leen con dificultad: estudio

La mitad de los estudiantes mexicanos de 15 años no alcanzó el nivel mínimo de competencia lectora en PISA 2025. Entre los alumnos con mayores desventajas socioeconómicas la proporción subió a 68 %, de acuerdo con un estudio del Instituto de Evidencia Educativa.

El informe Lectura en América Latina y el Caribe: bajo desempeño y desigualdades persistentes, elaborado con los resultados de la prueba de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), señala que México obtuvo 408 puntos en lectura, 53 menos que el promedio de 461 registrado por los países del organismo.

En México, 50 % de los alumnos quedó por debajo del nivel 2, considerado por PISA como el mínimo de competencia lectora. En la OCDE la proporción fue de 30 %.

Los estudiantes que alcanzan ese nivel pueden identificar la idea principal de un texto de extensión moderada, localizar información a partir de criterios explícitos y reflexionar sobre el propósito y la forma de lo leído.

Entre 2022 y 2025 el puntaje bajó de 415 a 408, y el porcentaje de estudiantes por debajo del nivel mínimo aumentó de aproximadamente 47 a 50 %. Ninguno de los dos cambios fue estadísticamente significativo.

Las mayores diferencias se presentaron por condición socioeconómica. Entre 25 % de los alumnos con más desventajas alrededor de 68 % no alcanzó el nivel mínimo. La proporción fue de 31 entre 25 % con mejores condiciones. La distancia entre ambos grupos fue de 37 puntos porcentuales.