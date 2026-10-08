Alumnos toman plantel de la Prepa 1 de la UNAM

El director de la Preparatoria 1 “Gabino Barrera” de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Raúl Rodríguez Díaz, informó que se investigará el conato de violencia ocurrido la mañana de ayer miércoles en al interior del plantel, luego de que un grupo de estudiantes encapuchados ingresó con la intención de tomar las instalaciones y promover un paro.

En entrevista con medios de comunicación, Rodríguez Díaz explicó que el suceso ocurrió a raíz del pasado 2 de octubre, “porque un grupo de alumnos quería realizar otra actividad”.

En ese sentido, detalló que los presuntos estudiantes embozados se presentaron en el plantel y pidieron a la comunidad desalojar las instalaciones con el propósito de tomarlo, sin embargo, funcionarios de la escuela llamaron a mantener las actividades normales.

Precisó que durante estos hechos surgió un forcejeo, por lo que acudió la Defensoría de los Derechos Universitarios para atender el asunto.