Álvarez Máynez respeta críticas de Enrique Alfaro

Jorge Álvarez Máynez confía en que su campaña como aspirante presidencial por Movimiento Ciudadano (MC) revertirá la opinión del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y hasta podría convencerlo de militar en el partido, esto tras las duras críticas que recibió de su parte tras su destape como precandidato.

“Él no milita en MC. Me gustaría revertirlo, por supuesto, porque yo no podría aspirar a ganar la presidencia si no aspiro a ganar el respaldo de personajes como Enrique Alfaro.

“(…) Reaccionar inmaduramente frente a una crítica, a una opinión diversa o minimizarla, no es. Hay que atender las preocupaciones de Enrique Alfaro. Hay que estar en diálogo, en conversación con él. Yo se lo he ofrecido personalmente antes de que esto fuera público y lo seguiré haciendo”, declaró en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

El precandidato único a la presidencia de México por MC confesó que las declaraciones de su compañero emecista lo tomaron por sorpresa, pero las considera como un reto que asumir frente a su compromiso con el proyecto del partido.

“Soy humano y no puedo no tener un sentimiento, en el sentido de que yo siempre he estado en los proyectos de Enrique Alfaro. Una de las razones por las que yo entré a MC es porque siendo estudiante del Iteso en Guadalajara conozco a Enrique, a su equipo político y los sigo respetando muchísimo hasta hoy.

“Me siento orgulloso del gobierno de Jalisco, de Nuevo León, por supuesto, pero en este caso el de Jalisco lo que ha hecho en materia de conectividad de infraestructura, de salud, de infraestructura educativa, en generación de empleos, prosperidad, movilidad, derecho a la ciudad, transporte público, es una reivindicación de muchas de las agendas que para mí son fundamentales, pero también mi parte política me obliga a decir: ‘oye, me sorprendió’. Él ha venido marcando una posición, ha venido tomando distancia digamos y me parece que hay que asumir los retos y entrarle de frente”, explicó.

Ante los comentarios hechos por el video en el que comparte la mesa con Samuel García y Mariana Rodríguez, con botana y cerveza para su destape, apuntó que, para él, las personas comunes, con situaciones comunes, también tienen derecho a hacer política.

“Reivindico la ligereza. Yo me acuerdo cuando leí el libro de La audacia de la esperanza, sobre la campaña de Barack Obama y yo recomendaba eso: en una gira difícil, él estuvo en un momento muy difícil en Iowa y un día te echas una cerveza, una hamburguesa, de la que más te guste y a dormir como campeón para reponerte”.