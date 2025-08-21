﻿﻿
Álvaro Uribe, recibe la boleta de libertad

Agosto 21 del 2025

El expresidente colombiano Álvaro Uribe recibió el miércoles la boleta de libertad ordenada por la Justicia, mientras se resuelve en segunda instancia la sentencia a 12 años de cárcel en régimen domiciliario a la que fue condenado, y de inmediato convocó a un acto público en la localidad de Sabaneta, cercana a Medellín.

“Acabo de recibir la boleta de libertad. A las cinco pm en las calles de Sabaneta. Después misa en María Auxiliadora. Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a luchar por la libertad de Colombia”, escribió Uribe en su cuenta de X, que fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010.

La boleta de libertad fue expedida por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, el mismo que el pasado 1º de agosto sentenció a Uribe a 12 años de cárcel en régimen domiciliario tras hallarlo culpable.

