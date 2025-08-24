Álvaro Uribe rinde homenaje a Miguel Uribe

Condenado pero con una boleta de libertad, el influyente expresidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez, rindió homenaje póstumo al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en el mismo parque donde fue baleado en junio durante un mitin y exigió mayor seguridad para los colombianos tras recientes actos violentos.

“Que en este lugar se simbolice una llama eterna, como el amor eterno de Miguel por Colombia”, expresó Uribe Vélez desde una pequeña tarima junto a una fotografía del precandidado asesinado. “Que en el paso por este lugar, Miguel inspire la seguridad para que algún día haya paz”.

El expresidente contaba con una mayor seguridad de la que acostumbra. Las calles aledañas fueron cerradas para el tráfico, mientras decenas de policías custodiaban los alrededores, un dron monitoreaba el parque y policías del grupo élite vigilaban desde el techo de una casa con armas largas.

El expresidente, quien gobernó entre 2002 y 2010, retomó esta semana los actos públicos luego de salir de arresto domiciliario por orden de un juez, mientras espera el fallo de segunda instancia, tras ser condenado a 12 años de prisión por soborno a testigos y fraude procesal.