Alza salarial y jornada laboral impactará a Pymes

El sector privado aseguró que si bien están de acuerdo en aumentar los salarios mínimos y de reducir paulatinamente la jornada laboral, habrá un impacto en las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) del país, lo que aumenta el riesgo de cierre de negocios y que crezca la informalidad.

Tras conocerse que el salario mínimo se incrementará 13 % a nivel nacional, para pasar de 278.8 pesos diarios a 315 pesos, y en 5 % para los salarios en la frontera Norte, de 419.8 a 440.8 pesos diarios, los organismos aseguraron que no es solo este aumento sino los costos laborales que ello conlleva.

Por una parte, la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) dijo que el gobierno debería dar un subsidio a las horas extra porque el “sector puede pagar mejor a la persona trabajadora, pero no puede cargar con más impuestos y costos laborales sin comprometer su operación”.

Al respecto, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Lourdes Medina Ortega, dijo que “vamos a estar en una condición muy complicada, porque el 13 % no es cualquier cosa (...) una cosa es el 13 % del salario mínimo y otra la negociación contractual, son dos cosas totalmente diferentes, complejas”.