Amaga Partido del Trabajo con romper alianza con 4T

El comisionado nacional del Partido del Trabajo (PT), Jaime Bonilla Valdez, advirtió que no irán en alianza con Morena en Baja California si Julieta Ramírez Padilla, la senadora con licencia, resulta la coordinadora estatal para la Defensa de la Cuarta Transformación y Soberanía, para posteriormente ser la candidata a la gubernatura.

Hará sus propias encuestas

En entrevista en el World Trade Center en el marco de los registros de aspirantes a candidatos, el exmandatario sostuvo que Julieta solo dará continuidad al actual gobierno de Baja California.

“Si nos ganan a la buena en las encuestas lo aceptaremos, siempre y cuando no sea la senadora”, afirmó.

Explicó que además de Morena, el PT hará sus propias encuestas y las analizarán en conjunto con el partido guinda para tomar una decisión. Dichas encuestas, puntualizó, comenzarán a levantarse en el mes de octubre.

Bonilla respaldó a la exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, quien formalizó este lunes su registro como aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía en Baja California, proceso interno que encabeza Morena rumbo a la definición de perfiles que participarán en la elección de 2027.