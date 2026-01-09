Amaga Trump con atacar a cárteles vía terrestre

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el jueves que se avecinaban ataques terrestres contra los cárteles de la droga tras las operaciones marítimas en el Pacífico y el mar Caribe, sin ofrecer más detalles.

“Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México”, dijo Trump en una entrevista emitida el jueves por la noche en Fox News.

“Es muy, muy triste ver lo que ha pasado en su país, pero los cárteles están funcionando y están matando a 250 mil 300 personas en nuestro país cada año, las drogas”.

El Gobierno cubano “está muy cerca” de caer

Por otra parte Trump, volvió a insistir que cree que el Gobierno cubano “está muy cerca” de caer, pero evitó amenazar con una intervención directa, esto durante una entrevista en un programa de radio de corte conservador.

Trump afirmó que creía en la posibilidad de una pronta caída del Gobierno de Miguel Díaz-Canel cuando el comentarista conservador, Hugh Hewitt, le preguntó sobre el tema.

Sin embargo, no hizo alusión a una posible intervención en el terreno, al asegurar que “no se puede ejercer mucha presión” y dijo que la posible caída del régimen estaría vinculado a que La Habana está perdiendo el respaldo económico de Venezuela.