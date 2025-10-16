Amaga Trump con desplegar agentes en San Francisco

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó el miércoles que podría desplegar las fuerzas federales en la ciudad de San Francisco como parte de su plan de seguridad y control sobre ciudades gobernadas por demócratas, las cuales califica como violentas.

Trump calificó su plan de seguridad como “asombroso” y que “apenas está comenzando”, y sugirió que la próxima ciudad a la que podría arribar las fuerzas federales y la Guardia Nacional sería San Francisco.

La sugerencia del mandatario se dio durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, en la que el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, dio detalles sobre los despliegues en otras ciudades como Washington D.C. y Chicago.

“Vamos a ir a otras ciudades que no mencionamos a propósito”, puntualizó Trump.

Desde agosto, el presidente de EE. UU. ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos índices de criminalidad y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados.

Por otra parte, el diario estadounidense The New York Times, informó que el gobierno del presidente Donald Trump autorizó en secreto a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) llevar a cabo acciones encubiertas en Venezuela.

Medida

La medida representa una escalada en la campaña de Estados Unidos contra el régimen del venezolano Nicolás Maduro, luego de los ataques que ha emprendido el gobierno estadounidense contra embarcaciones frente a las costas venezolanas, alegando que transportan drogas.

Sin embargo, de acuerdo con el Times, el objetivo final del gobierno de Trump es derrocar a Maduro. Bajo la nueva autorización, la CIA podrá llevar a cabo operaciones letales en Venezuela y realizar una serie de operaciones en el Caribe, dice el medio estadounidense.