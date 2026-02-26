Amagan con protestas durante Mundial

El Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional Transportista (Antac) enviaron un comunicado a la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) y a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ante la Copa Mundial para advertir que el calendario del torneo coincidirá con manifestaciones de productores agropecuarios y transportistas.

“El calendario de eventos de tan importante encuentro deportivo, se cruzará con las manifestaciones de productores agropecuarios, transportistas y ciudadanos que reconocidos en el FNRCM y la Antac, libramos una lucha en defensa de nuestra actividad productiva”, señalaron.

Desesperación

Expresaron que es lamentable recibir el mundial de futbol en esas circunstancias, “pero no podemos ocultar nuestra desesperación, ni dejar de decirle al mundo que la inseguridad y las políticas económicas que se han impuesto a la sombra del TLCAN-TMEC, han impedido nuestro progreso”.

Indicaron también que a esta problemática se suma la inseguridad carretera que viven a diario transportistas, operadores y ciudadanos en gran parte del territorio mexicano.