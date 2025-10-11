Amenaza con aranceles masivos para China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que ya no ve motivo para reunirse con su homólogo de China, Xi Jinping, y amenazó con un “incremento masivo” de aranceles para los productos chinos, en respuesta a lo que calificó como intentos de Beijing de “imponer controles de exportación” sobre las tierras raras.

Mensaje

En un largo mensaje en su red social Truth Social, el mandatario republicano afirmó que China “se está volviendo muy hostil y está enviando cartas a países de todo el mundo para anunciar que quiere imponer controles de exportaciones a todos los productos relacionados con tierras raras y a casi cualquier otra cosa que se les ocurra”.

Según el mandatario, una medida de este tipo “congestionaría los mercados y dificultaría la vida de prácticamente todos los países, especialmente de China”, y aseguró que diversas naciones ya han contactado a Washington “indignadas por esta hostilidad comercial”.

“No he hablado con el presidente Xi porque no había motivo para hacerlo. Fue una verdadera sorpresa, no solo para mí, sino para todos los líderes del mundo libre. Tenía previsto reunirme con el presidente Xi en dos semanas pero ahora parece que no hay motivo para hacerlo”, apuntó Trump.