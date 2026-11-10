Amenaza El Niño con clima extremo para el 2027

El clima en México podría dar un giro preocupante durante 2027. El fortalecimiento del fenómeno El Niño encendió las alertas de especialistas de la UNAM, quienes advierten sobre posibles sequías, temperaturas récord, incendios forestales y cambios importantes en las lluvias que afectarían a distintas regiones del país.

De acuerdo con las previsiones de la Universidad Nacional Autónoma de México, los efectos podrían comenzar a sentirse desde los primeros meses del próximo año y extenderse durante buena parte de 2027.

Las proyecciones climáticas advierten que los efectos de El Niño, el próximo año, no se presentarían de la misma manera en todo el territorio nacional. Mientras algunas regiones podrían experimentar lluvias por encima de lo habitual, otras enfrentarían condiciones de sequedad y temperaturas elevadas.

De acuerdo con la información difundida por la UNAM, entre enero y marzo de 2027 podría registrarse un aumento de las precipitaciones en el noreste de México. Sin embargo, el panorama cambiaría entre abril y junio, pues en estos meses se anticipa una reducción de las lluvias en el centro, sur y sureste.

A ello se suma un periodo de mayor riesgo de incendios forestales, particularmente entre febrero y junio, así como un posible incremento de los días en los que la calidad del aire represente un problema para la población.

El impacto podría alcanzar actividades como la agricultura y el abastecimiento de agua, además de modificar las condiciones ambientales de varias comunidades.

Recomendaciones

Ante la posibilidad de que las condiciones climáticas se intensifiquen, la UNAM emitió recomendaciones preventivas para que las familias comiencen a prepararse antes de que lleguen las temporadas de mayor riesgo.

Una de las principales medidas que dio la universidad fue contar con una mochila de emergencia que incluya agua, alimentos no perecederos, preferentemente enlatados con abrefácil, un botiquín, medicamentos de uso frecuente y repelente para mosquitos.

También pidió guardar copias de documentos personales, incorporar un silbato y una linterna, además de identificar con anticipación las rutas de evacuación y los refugios cercanos.

En cuanto a las viviendas, mencionó que es importante revisar techos, canaletas y coladeras antes de la temporada de lluvias para reducir posibles daños.