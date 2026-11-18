El director de la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en Ingles) de Estados Unidos, Terry Cole, denunció el martes “la corrupción en México” que, dijo “alimenta a las redes de los cárteles”, y aseguró que van a “desenmascarar el nexo”.

En una publicación en X, Cole dijo que “la corrupción en México está alimentando las redes de los cárteles que amenazan a nuestras comunidades”.

Afirmó que la DEA “sigue comprometida a desenmascarar el nexo entre organizaciones terroristas extranjeras letales y actores políticos corruptos para proteger las vidas de los estadounidenses”.

Añadió que “no vamos a dar marcha atrás”.

Cole ya había advertido, tras la sentencia contra Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, hermano del fallecido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, que la DEA y la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional (HSTF) perseguirán a funcionarios corruptos y actores políticos que protegen al narcotráfico.

Antonio Oseguera fue condenado a 22 años y medio de prisión por “conspirar para distribuir cocaína y metanfetamina”.

El director se reunió hace unos días con el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, para abordar la captura de líderes criminales buscados por ambos países y el intercambio de información e inteligencia sobre las redes ilícitas.