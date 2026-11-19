Una amenaza de muerte contra una profesora de la Universidad Tecnológica de Santa Catarina obligó a las autoridades a desplegar un operativo policial en el plantel en Nuevo León.

Personal educativo de la Secretaría de Seguridad de Santa Catarina iniciaron con la revisión a las mochilas y reforzaron la vigilancia.

El incidente ocurrió en la institución ubicada sobre la Carretera Monterrey-Saltillo, en la colonia Bosques de Santa Catarina, luego de que estudiantes localizaron un mensaje escrito en uno de los sanitarios que advertía sobre un ataque a balazos contra una docente.

La situación fue reportada al sistema de emergencias 911, lo que provocó la intervención de policías municipales y agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Ante el riesgo, las autoridades educativas determinaron interrumpir las actividades académicas mientras se realizaban las primeras indagatorias.