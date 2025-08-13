América, continente más violento del mundo

Durante su visita al Senado, Iván Flores García, presidente de ParlAmericas, lanzó una advertencia contundente sobre la presencia de las organizaciones criminales y la grave crisis de violencia que atraviesa América Latina y el Caribe, al subrayar que esta situación pone en riesgo la estabilidad democrática de la región.

En una reunión con Alejandro Murat, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Flores García destacó que América Latina y el Caribe son el continente más violento del mundo.

Desafío

“Somos el continente más violento del mundo, triplicamos la violencia de Norteamérica, quintuplicamos la violencia de la Comunidad Europea y tenemos diez veces más indicadores de violencia que los países asiáticos.

“De tal manera que tenemos un desafío allí que es enorme, que si no lo hacemos tenemos el riesgo de ir socavando la democracia”, aseguró.