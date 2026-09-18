Amílcar Olán intentó silenciar a medios

Amílcar Olán Aparicio, es el empresario que intentó frenar la divulgación de su nombre en plataformas digitales y medios de comunicación, a los que demandó a través de un amparo para evitar que hablaran sobre su actividad empresarial.

De acuerdo con una investigación del periodista Octavio Martínez, en Proceso, el empresario acusado de recibir contratos millonarios durante el sexenio de López Obrador demandó a las plataformas Google, Facebook, YouTube, Tik Tok y X, así como a El Universal, Aristegui Noticias, El Economista y Latinus.

Según el medio, Amílcar Olán presuntamente buscó a jueces y magistrados federales para que “les dieran el trato de autoridades para frenar la divulgación de su nombre y actividad empresarial, pero no lo consiguió”.

“En total, fueron 14 medios a los que intentó bloquear su contenido en un litigio iniciado el año pasado”, aseguró Proceso.

Recurrió a amparo

El documento que presentó Proceso muestra que el empresario recurrió a un amparo que solicitó en Villahermosa, Tabasco, en el que acusó que la “difusión y emisión de diversas publicaciones”.

Pero, según la investigación del medio, magistrados del Tribunal Colegiado de Materia Administrativa de Villahermosa rechazaron el amparo y declararon improcedente la solicitud el 14 de marzo de 2025.

Amílcar Olán argumentó que los medios no le han dado “acceso a su derecho de réplica”, pero los magistrados advirtieron que no la solicitó por la vía judicial.

En mayo de 2018, el empresario recibió su primer contrato para entregar 10 émbolos y sensores para fluxómetros de sanitarios por un costo de 27 mil 642 pesos a la Corporación Mexicana de Investigación en Materiales (Comimsa), hoy Innova Bienestar, a cargo de la Secretaría de Ciencia (Secihti).

Para 2021, El Universal rastreó los contratos firmados por Amílcar a través de la empresa Romedic S.A. de C.V.,y localizó uno por 5 millones 268 mil pesos con la Secretaría de Salud.

Además de otros contratos locales y con el Gobierno Federal, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y luego el Órgano de Administración Judicial (OAJ) pagaron a Amílcar Olán Aparicio un total de 18 millones 475 mil 894 pesos por conceptos de renta y mantenimiento de su sede en Villahermosa.