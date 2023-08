AMLO acusa al TEPJF de aliarse con la mafia del poder

El lunes desde el Palacio de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de “mentir y calumniar”, al alterar sus expresiones en la resolución en la que concluyeron que había incurrido en violencia política de género en contra de la senadora Xóchitl Gálvez.

López Obrador argumentó que “lo que hacen es atribuirme expresiones que yo no expuse en esa conferencia. Es realmente grave, pero ¿a qué Tribunal acudo yo? Sí podría solicitar un desafuero y tengo elementos, pero no lo voy a hacer porque entonces los convertiría yo en mártires vivientes”.

En la acostumbrada conferencia de prensa, el ejecutivo Federal dijo que exhibiría parte del expediente “nada más es informarle a la gente, por eso estaba planteando lo de la reforma electoral que a estos tribunales los elija el pueblo, no los partidos, no la mafia del poder económico y poder político”.

Posteriormente, el presidente de la República mostró algunos extractos de la resolución que le atribuyen ciertas frases que el presidente descartó haber dicho: “es un pelele, un títere, una empleada de la oligarquía a la que van a utilizar para seguir saqueando y robando”.

“Fíjense hasta dónde llegan, porque le quitaron toda la esencia y también la forma, que es fondo. Es que la señora Xóchitl Gálvez pues es Fox, ¿No es Fox la señora Xóchitl Gálvez? Que cuando llegara la señora. No estoy mintiendo, la señora es Fox. Claro, estoy hablando en términos políticos”, comentó.

Refirió que los de la mafia del poder fueron quienes participaron en este acuerdo, Salinas, Fox, Diego. Aseveró que le atribuyeron que él había dicho que un grupo de hombres la colocó.

En otro tema, tras el ataque que sufrió Zulma Carvajal Salgado, sobrina del senador Félix Salgado Macedonio y prima de la gobernadora guerrerense, Evelyn Salgado, en el que murió su esposo Humberto del Valle, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato.

Informó que se investiga el caso para saber quiénes son los autores materiales, intelectuales y el móvil.

“No tengo más información. Corresponde al Ministerio Público, que ya está haciendo su trabajo”, expresó.

También, AMLO reconoció un repunte en el flujo migratorio irregular del 26 % y detalló que la migración irregular de menores no acompañados subió en 45 % entre junio y julio.

Se reconoce que si bien los encuentros irregulares en julio (182 mil 557) son menores a los observados antes del fin del Título 42 (211 mil 192 en abril) se ve una tendencia al alza de migrantes indocumentados.

“Por otra parte, la migración irregular de menores no acompañados entre junio (siete mil 288) y julio (10 mil 613) aumentó un 45 %”.

También se reporta una ligera tendencia al alza de los flujos migratorios de personas mexicanas.

Me voy a jubilar, no quiero ser guía moral

Al referir que se le tiene que dar continuidad con cambio “a muchas cosas” que quedan pendientes de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador repitió que en la recta final de su sexenio no quiere ser guía moral ni caudillo, y mucho menos cacique.

“Yo ya me voy a jubilar, y no quiero ser guía moral ni caudillo ni mucho menos cacique. Ya terminando, a finales de septiembre, a Palenque y me jubilo”, dijo.

Recordó que en su tiempo libre se ha dedicado a escribir su “último libro” sobre política, para que sea publicado en marzo de 2024.

“Ya son las últimas recomendaciones, es un libro dedicado a los jóvenes el que estoy haciendo, son los últimos apuntes para los jóvenes, para que conozcan sobre el noble oficio de la política, pero no solo teoría, sino también la práctica, todo lo que significa servir al pueblo, gobernar en favor del pueblo, buscando la felicidad de la gente, cómo ser más que un hombre de Estado, cómo poder ser un hombre de nación”, expresó.