AMLO anuncia que se reestructuró deuda externa

Desde la acostumbrada conferencia de prensa, “la mañanera”, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se logró una reestructuración en el pago del servicio de la deuda en 2025, a fin de que el próximo gobierno pague la mitad de los intereses de la deuda y no tenga las presiones financieras que “nosotros tuvimos cuando llegamos”.

López Obrador explicó que se está actuando de manera responsable en materia económica y financiera para no dejar la economía prendida de alfileres, sino dejarle holgura al nuevo gobierno.

“No solo es el año que viene y el 2024, que en el 2025 no tengan presiones financieras, estamos actuando de manera muy responsable, ya estamos pensando hacia adelante y me acaba de enviar Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, que ya está resuelta esta reestructuración financiera hasta 2024, pero buscamos que el próximo gobierno no tenga la presión”, dijo al tiempo de aclarar que el secretario de Hacienda dará pormenores de esta operación.

Al hacer un balance a cuatro años de gobierno, López Obrador sostuvo que hay buenos resultados y auguró lo siguiente: “El conservadurismo no tiene futuro en México. No tienen dirigentes”. Reivindicó que de acuerdo con la revista The Economist, el país ocupa la sexta mejor posición en cuanto al desempeño económico en 2023, “México es una de las economías con mejores condiciones para la atracción de inversiones en el mundo”.