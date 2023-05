AMLO: Apoyo fiscal a inversionistas en Corredor del Istmo

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció beneficios fiscales para las empresas que inviertan en los parques industriales, que se establecerán a lo largo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

El mandatario abrió la mañanera de este viernes en Palacio Nacional señalando que este fin de semana realizará una gira por algunas de las ciudades que abarcarán el Corredor, y destacó que pronto se abrirán a concurso las concesiones para los parques industriales que se instalarán en la zona.

“Ya estamos a punto de licitar, se trata de diez parques en toda la franja del Istmo, con un promedio de 300 hectáreas por parque, con agua, gas, electricidad y algo muy importante, las empresas que se establezcan van a contar con apoyos fiscales; para decirlo sin medias tintas: subsidio. Van a pagar menos en IVA, en Impuesto sobre la Renta (ISR), todo con el propósito de que ese Corredor se desarrolle y haya empleo, trabajo para la gente”, señaló.

Asimismo, López Obrador afirmó que se está negociando con Grupo México tras la ocupación de parte de la vía que tenía concesionada para su filial Ferrosur en Veracruz.

Posteriormente, el Ejecutivo federal indicó que este fin de semana supervisará el avance del proyecto que conectará al Golfo de México con el Pacífico. Así, estará en Palenque, Tabasco, Ixtepec, Arriaga y Salina Cruz. “Es una gira de supervisión de todas las obras”.

López Obrador aseguró que se están modernizando alrededor de entre mil 300 y mil 500 kilómetros de vías de Palenque a Coatzacoalcos, de Coatzacoalcos a Ixtepec, de Ixtepec a Salina Cruz y de ese punto a Ciudad Hidalgo, en los límites fronterizos con Guatemala. Además de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz.En pausa las relaciones comerciales con PerúEl presidente Andrés Manuel López Obrador puso “en pausa” la relación de México con el gobierno de Perú y advirtió que no entregará a la presidencia de la Alianza del Pacífico a Dina Boluarte mientras siga usurpando la presidencia del país andino.

“Pues yo se la puedo entregar a Chile sin ningún problema, a Gustavo Petro –presidente de Colombia- no, porque también a él lo declararon no grato, entonces se la entrego a los chilenos”, dijo.

“Pero no se lo voy a entregar a la señora que está usurpando la presidencia. Mientras no haya normalidad democrática en Perú no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos”.

En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo señaló que no se trata de romper relaciones con Perú, sino de una pausa.

El presidente López Obrador arremetió al señalar que ellos no son el pueblo y que Boluarte solo tiene el 23 % de aprobación entre la población de Perú.

Sobre la entrega de la presidencia de la Alianza del Pacífico –que le corresponde a Perú, pero no fue entregada porque fue destituido el presidente Pedro Castillo–, el presidente López Obrador dijo que le enviará una carta al presidente de Chile, Gabriel Boric, para que “ya no nos estén echando la culpa a nosotros los politiqueros en el Perú”.