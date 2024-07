AMLO avala el relevo gradual en el Poder Judicial

En la acostumbrada conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que no se opone a que el relevo de los integrantes del Poder Judicial se lleve a cabo de forma gradual, aunque subrayó que esto no debe darse de forma dilatoria.

“Eso que lo definan, nada más que tampoco hablando en términos jurídicos o legales, o del argot de los abogados, no aplicar táctica dilatoria, no es esperar a que se vaya el tiempo, como algunos están esperando”, planteó en la mañanera ayer, viernes.

El cambio gradual de jueces, magistrados y ministros fue el miércoles una de las principales propuestas que se presentaron durante la primera jornada del foro sobre la reforma al Poder Judicial, que se realiza en la Cámara de Diputados.

Y en otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un buen encuentro la cena de anoche que convocó la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, con los gobernadores y mandatarios electos de Morena y partidos aliados, donde hubo mucha unidad y mucha confianza en la futura jefa del Ejecutivo.

“No se planteó más que la unidad que se logró, también ejemplar, y toda la confianza que tenemos a Claudia Sheinbaum por las razones que expuse. Coincidimos que hay gobernabilidad en el país”, comentó el mandatario.

Presume resultadosde la pasada elección

Y al presumir los resultados de la pasada elección donde Morena y aliados ganaron en 31 de las 32 entidades del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador reviró a sus adversarios “ahí está la polarización, ¿qué van a hacer ahora?”.

Ante un mapa de la República mexicana pintado de guinda (color de Morena), excepto Aguascalientes, el Jefe del Ejecutivo recordó que en antes de los comicios del pasado 2 de junio sus opositores estuvieron dale y dale hablando de la “polarización”.

Así también, destacó que con la construcción de caminos rurales ya no son las empresas constructoras quienes los realizan, sino es la gente “bien hechos” y el beneficio, indicó, se queda en las comunidades, pues se generan fuentes de empleos.

Por otro lado, ante la denuncia hecha por el periodista Carlos Loret de Mola de una persecución y venganza por parte del gobierno federal, el presidente llamó al comunicador a que no se preocupe y que “no se prepare de nada”, pues afirmó que en su gobierno no hay represión; hay libertad de expresión y no se ha presentado ninguna solicitud para investigar sus ingresos.

El jefe del Ejecutivo federal afirmó que nunca ha denunciado a un periodista, pese a que, destacó, lo han calumniado todo el tiempo.