AMLO califica de risa las críticas de Zedillo

Ponce de León describió la reforma como una atrocidad que enterrará la democracia mexicana y lo que quede de su frágil estado de derecho, “la transformarán en una tiranía”.

“Nuestros adversarios se enojan calumnian me insultan, pero no pasan de ahí. Vienen, traen a Zedillo a decir que es una dictadura México, es de risa, hacen el ridículo, pero no pasan de ahí”, dijo López Obrador.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo dijo que Zedillo está en su derecho de manifestarse porque ahora sí vivimos en una auténtica democracia.

“No es dictadura, no es dictablanda y tampoco es oligarquía como era antes el gobierno de una oligarquía”, reviró el mandatario.

Y luego de que el comandante de la Tercera Región Militar en Sinaloa aseguró que el regreso a la normalidad depende de los grupos antagónicos, el mandatario afirmó que la prioridad es proteger a los ciudadanos y que no haya confrontación de los criminales ante la violencia en el estado.

“Nada más decir que estamos atentos en lo que está sucediendo en Sinaloa, que se está buscando más, básicamente; primero, proteger a la población, la protección a los ciudadanos, eso es lo primero, que la gente de Sinaloa tengas confianza que estamos ahí y vamos a seguir estando el tiempo que sea necesario para protegerlos, para cuidarlos”.

“A medias y equivocada”, la política antidrogas

En otro tema, el presidente calificó como “a medias y equivocada” la política antidrogas del gobierno de Estados Unidos, porque no se enfocan a atender las causas que generan la muerte de miles de jóvenes en ese país.

A 14 días de que conclusa su sexenio y en “pausa” con el embajador estadounidense, Ken Salazar, el titular del Ejecutivo criticó que el país vecino es el principal consumidor de drogas en el mundo, pero no se habla de los cárteles locales que se encargan de la distribución.

“Ahí está el ejemplo de nuestros hermanos estadounidenses, y no se habla mucho de eso. Ellos tienen una política equivocada porque no atienden las causas, se queda y eso a medias el combate a las drogas, al narcotráfico, a medias, porque una vez que llega la droga a Estados Unidos ya no hay bandas distribución de drogas ¿Cómo es eso, no hay carteles allá?”.

El presidente señaló que Estados Unidos solo señala que los narcotraficantes están en México, Colombia, Ecuador, Guatemala, están en otras partes, pero en Estados Unidos no hay grupos dedicados al narco.

Nos faltan 10 mañaneras

Y al reconocer que ya está por concluir su mandato, AMLO informó este lunes que, “estaba haciendo cuentas” y solo faltan 10 conferencias matutinas antes de que termine su gobierno.

“Ya estamos por concluir nuestro mandato. Estaba yo haciendo la cuenta y nos faltan 10 conferencias matutinas, para no decir mañaneras”, dijo en Palacio Nacional.

Felicita a Fernández Noroña

En otro tema, López Obrador felicitó a Gerardo Fernández Noroña por su desempeño como presidente de la Mesa Directiva del Senado, frente al “desparpajo” de los opositores.

Señaló que el legislador ha actuado con mucha responsabilidad, además que ha sido serio y respetuoso.