AMLO cede operación del Tren Maya a la Sedena

Ayer lunes desde la conferencia de prensa conocida como “la mañanera”, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la entrega de operación del Tren Maya (TM) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En ese marco, el Ejecutivo federal explicó que la Federación ha dado inicio al trámite correspondiente sobre la transferencia de la empresa del Tren Maya del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) a la Secretaría de la Defensa Nacional, y estará encabezada por el general Óscar David Lozano Aguila, quien ha participado en todo el proceso de construcción.

Posteriormente, López Obrador explicó las motivaciones para que sea una empresa militar la que opere este proyecto: “¿Por qué vamos a dejar en custodia esta obra en la Secretaría de la Defensa? Porque esta obra, como otras que se están financiando con inversión pública, no es deuda, no es de esos mecanismos de asociación pública privada. No. Es presupuesto público, dinero del pueblo el que se está invirtiendo, son obras de la nación”.

Y continuó explicando que el traslado de la operación de la empresa se da porque ya hay un decreto que así lo establece.

Recordó que durante el gobierno de Vicente Fox se entregaron terrenos del Fonatur a allegados al poder, a un precio de 70 pesos el metro cuadrado.

O en el caso de Felipe Calderón que compró un terreno del exgobernador Antonio Toledo Corro a 120 millones de dólares para un proyecto que nunca se realizó.