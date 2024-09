AMLO celebra aprobación de reforma a la GN

El presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo “contento” y “tranquilo”, luego de que fue aprobada en la Cámara de Diputados la reforma a la Guardia Nacional para que pase a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En su conferencia mañanera de este viernes,20 de septiembre, en Palacio Nacional, López Obrador indicó que esta aprobación va a significar todo el esfuerzo hecho para crear la Guardia Nacional.

“Yo estoy muy contento y además tranquilo, porque al aprobarse la reforma para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional, esto va a significar que todo el esfuerzo que hemos hecho para crear la Guardia Nacional, que ha significado en cinco años crear un institución que ya tiene el respaldo de la mayoría del pueblo, que todo ese esfuerzo no se eche por la borda con el paso del tiempo, que esto no se destruya, que no vuelva a suceder lo que ya se padeció con la Policía Federal”, dijo López Obrador.

Indicó que hay que tener muy presente que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, será la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas y que la Secretaría de Seguridad, bajo el mando de Omar García Harfuch, tendrá otras actividades después de la aprobación de la reforma a la Guardia Nacional.

“Para los de la élite, la Guardia Nacional es militarizar, eso en el flanco izquierdo, y la élite conservadora, me imagino que no quiere que exista una policía, una Guardia que garantice que no haya privilegios, pero esta es la realidad”, aseveró.

Después de que esta semana el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que sólo falta que se aplique porque si no se convierte en “letra muerta”.

Aseguró que en el pasado se decía qué leyes y reformas se acataban, pero no se cumplían, pero que ahora será distinto, pues sostuvo que la próxima presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es una mujer recta y con convicciones.

Y en punto de las 14:49 horas (tiempo local) el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, inauguraron el nuevo Tren P’atal, que es de color azul, que en Maya significa “permanecer”.

En México hay quienes se sienten “fifís”, pero no lo son

Y en otro tema, López Obrador aseguró este viernes que en México hay aspiracionistas que se sienten ‘fifís’, pero no lo son.

Y al afirmar que “son más papistas que el Papa”, el mandatario federal acusó que los tecnócratas privatizadores son empleados de las oligarquías nacionales e internacionales, así como de los potentados del mundo.

Así también, aclaró que Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) no presentará su renuncia en estos días y llegará al final de su gobierno, ante sus aspiraciones por la dirigencia nacional de Morena.

López Obrador admitió que cometió el error de decir que Alcalde Luján renunciaría para participar en el proceso de Morena por la dirigencia.

Por otra parte, aseguró que en el gobierno de Claudia Sheinbaum, para el periodo 2024-2030, no habrá un “viraje” para que regrese la política neoliberal.

En su conferencia mañanera de este viernes, 20 de septiembre, en Palacio Nacional, López Obrador se lanzó otra vez contra los expresidentes Felipe Calderón y Ernesto Zedillo, y aconsejó a sus adversarios “que vayan aceptando que la política económica va a continuar porque ha sido eficaz”.Llama a seguir trabajando contra la corrupciónEste viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador compartió que si se mantiene la fórmula de combate a la corrupción y una política de austeridad republicana, no será necesaria una reforma fiscal.

En ese contexto, el mandatario dio a conocer la evolución de la recaudación fiscal en su administración al compararla con la captación de dos billones de pesos en impuestos entre enero y agosto de 2018. Sin embargo, a pesar de la pandemia, cuando se auguraba una caída en la recaudación, ha crecido consistentemente: en 2020, subió a dos billones 200 mil millones de pesos a pesar de que en ese momento había proyecciones de que se desplomaría.

López Obrador informó que en 2021 fueron dos billones 441 mil millones de pesos, entre enero y agosto de ese año; en 2022, dos billones 624 mil millones de pesos; en 2023, dos billones 996 mil millones de pesos y en 2024, entre enero y agosto, fueron tres billones 338 mil pesos

Es decir, en este último año, en comparación con 2023, se incrementó en 338 mil millones de pesos en términos reales, o sea, un aumento, descontando la inflación superior al seis por ciento.