AMLO confía en proceso interno de Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su respaldo a la dirigencia del partido que lleva las riendas del proceso de designación del candidato presidencial y su confianza en los seis aspirantes, quienes dijo “son muy responsables”.

En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional agregó que “aquí no hay interés personal o de grupo que esté por encima del interés general, del pueblo. No hay cabida para ambiciosos vulgares, aquí se lucha por ideales, por principios”.

Luego de las quejas expresadas el martes por el excanciller Marcelo Ebrard sobre un presunto uso masivo de la Secretaría del Bienestar para favorecer a Claudia Sheinbaum, y de que el jueves los equipos de este mismo y de Adán Augusto López y Ricardo Monreal manifestaron su inconformidad con las casas encuestadoras seleccionadas para realizar la encuesta con la que se definirá al candidato, López Obrador reiteró que él no ve que haya manipulación y que apoyará el resultado de la consulta.

Al ser cuestionado sobre las quejas de los aspirantes, López Obrador dijo que “están en su derecho, nada más que yo apoyo a quienes están llevando a cabo el proceso y les tengo confianza, tanto a los que aspiran a ser coordinadores, como a los dirigentes y los que forman las comisiones de encuesta y candidatura, les tengo plena confianza, y voy a respetar la decisión que tome la gente”.

Asegura que se mantendrá la unidad en Morena

Posteriormente al ser cuestionado sobre la unidad de Morena, el ejecutivo Federal aseguró que sí hay, y unidad en el pueblo también.

Además el pueblo está actuando con mucha responsabilidad, y no solo el pueblo que está apoyando la transformación, “hablaba el jueves de los gobernadores, todos respetando el no meterse”, respondió.

Expresó también que las diferencias entre los aspirantes morenistas son normales ante la cercanía de que se defina quién encabezará la defensa de la Cuarta Transformación en 2024, y dijo que este asunto está en el foco de atención de sus opositores y de los medios de comunicación porque no les han funcionado otras estrategias para golpear a su administración, como las críticas a los libros de texto gratuito.En la 4T no hay cabida para ambiciosos vulgaresEl presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya “mano negra” y “manipulación” en el proceso interno de Morena para favorecer a Claudia Sheinbaum en la candidatura presidencial, como ha denunciado Marcelo Ebrard, pero advirtió que en su movimiento no hay cabida para ambiciosos vulgares.

El mandatario federal consideró que las quejas de Ebrard son una reacción de “inquietud, dudas y nerviosismo”.

“Entonces, es muy distinto en nuestro movimiento; aquí, en nuestro movimiento ya estamos hablando de este asunto, estamos hablando de quién va a coordinar el movimiento de transformación; aquí no hay interés personal o de grupo que esté por encima del interés general, del interés del pueblo, no hay cabida para ambiciosos vulgares; aquí se lucha por ideales, por principios”, expuso.

“¿Descarta mano negra?”, se le preguntó en Palacio Nacional.

“Totalmente. No veo en ningún caso que haya manipulación, lo que existe pues es inquietud, son dudas, nerviosismo, todo lo que es propio de las vísperas de una decisión tan importante que va a tomar la gente, no el presidente”, declaró.