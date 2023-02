AMLO descarta reunión con Norma Piña

Este viernes, desde la conferencia de prensa la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que por ahora no hay necesidad de reunirse con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández.

En ese sentido, López Obrador afirmó que de ser necesario, podría encontrarse con ella “si hace falta”.

“Ahora no tenemos necesidad (de reunirnos), porque somos respetuosos de la independencia y la autonomía del Poder Judicial”, afirmó el mandatario Federal en su conferencia matutina realizada en la zona militar de Zapopan.

Más adelante, el ejecutivo Federal opinó que los medios de comunicación “manipularon” sus recientes declaraciones respecto a que antes los presidentes de la República designaban a los ministros presidentes de la Suprema Corte y señaló que mientras para muchos periódicos “fue nota” si saludó o no a la ministra presidenta Piña Hernández, dejaron de lado la información, temas como el juicio que se sigue en Estados Unidos al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, o que un tribunal colegiado confirmó un amparo que permite a Luis Cárdenas Palomino, ex colaborador de García Luna, liberar sus cuentas en el sistema financiero mexicano que estaban bloqueadas como parte de una investigación en su contra.

Para dar terminado con el tema, el presidente López Obrador señaló que quizás los medios “no se dieron por enterados” de que el gobierno mexicano presentó una denuncia de carácter civil por un presunto desvío de fondos públicos equivalente a 745 millones de dólares.