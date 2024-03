AMLO descarta romper relaciones con Canadá

Luego de que Canadá informara que volverá a pedir visa a los mexicanos ante el aumento de solicitudes de asilo, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que respeta esta decisión e informó que su gobierno actuará con “prudencia y con serenidad”, por lo que descartó romper relaciones, “si acaso un pequeño reproche fraterno, respetuoso al primer ministro”, Justin Trudeau.

“Si acaso un reproche fraterno, respetuoso, al primer ministro porque nosotros les ayudamos y él lo sabe, para que se aceptara que Canadá sea aceptado en el Tratado de Libre Comercio, porque el presidente Trump no quería por diferencias”, dijo.

Además dijo que será “muy difícil” y “ya no es momento” que se lleve a cabo la Cumbre de Líderes de América del Norte, debido a los procesos electorales en Estados Unidos y México.

Consultará al INE qué puede decir y qué no

A unas horas de que inicie la veda electoral, López Obrador dijo que consultará al Consejo General del INE qué puede y qué no puede decir en su conferencia “mañanera”.

En entrevista, durante el recorrido de inauguración del tramo 5 Norte del Tren Maya, López Obrador señaló que puede hablar de política, pero hará una consulta a los consejeros electorales.

“Voy a ver, voy a ver… voy a preguntar, si puedo decir, porque yo hablo así, o sea si no puedo decir nada de la corrupción, pues que me lo digan mañana (viernes) les voy a pedir que me digan si puedo hablar de la mafia, si puedo hablar de la corrupción, si puedo hablar del bloque conservador, del instituto a favor de la corrupción, de Claudio X. González, si puedo hablar de la injerencia de gobiernos extranjeros”, comentó.

Aclara intervención con exministro

En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que cuando planteó que su gobierno intervenía con el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, era por asuntos de Estado.

“No es que le iba yo a plantear: ayúdenos porque están queriendo meter a la cárcel a este corrupto, no lo metan. Nunca, era para casos así, muy especiales, de Estado”, afirmó el mandatario federal.