AMLO desmiente desorden social al acabar su mandato

En el marco de “la mañanera”, como se le conoce a su acostumbrada conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que al finalizar su administración pueda revivirse un levantamiento social armado como el que se presentó a principios de 1994.

En ese contexto, el mandatario federal fue enfático al negar la posibilidad que se planteó, además de subrayar que pese a que hoy no hay buena relación, tampoco significa una “ruptura” con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

En ese mismo tema, agregó: “(…) ya no son las mismas condiciones, son otras completamente distintas”.

Esto porque —consideró— su administración tiene el respaldo de la gente en todos los lugares del país, inclusive hasta en las comunidades más apartadas, “se le tiene mucho respeto al gobierno nuestro”.

Indicó que hoy, en Chiapas, donde reconoció que hay grupos de la delincuencia que están generando condiciones difíciles, se han aplicado los programas sociales, y estos llegan incluso a comunidades zapatistas, “pese a las diferencias”, aseguró.

“Con la gente se está trabajando en las comunidades de Chiapas, y muchos que simpatizaban y siguen simpatizando con el movimiento zapatista están trabajando con las organizaciones que promueven los Programas para el Bienestar. Pero no hay ruptura”.

Por ello, enfatizó que no prevé que se pueda presentar algún levantamiento armado “ni cosas por el estilo”.

Ejército Mexicano no tendrá problema

Ante la posibilidad de que en 2024 una mujer gane las elecciones presidenciales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá ningún problema en que una mujer sea la nueva comandante suprema de las Fuerzas Armadas, pues afirmó que estas son muy leales y respetuosas de la autoridad civil.

El mandatario federal afirmó en conferencia de prensa matutina que las mujeres son muy responsables, trabajadoras, honestas y “extraordinarias servidoras públicas”.

¿Está preparado el Ejército para un mando femenino en la presidencia? —se le preguntó.

“Todo bien, no habría ningún problema, las mujeres son muy responsables, trabajadoras, honestas, decididas. Yo he puesto el ejemplo de que cuando me ayudan mujeres en las labores que me corresponden, cuando fui jefe de Gobierno [de la Ciudad de México], ahora que tengo la encomienda de presidente de la República, las mujeres me han ayudado muchísimo, son extraordinarias servidoras públicas.