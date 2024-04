AMLO: Elecciones 2024 se realizarán con respeto

En la “mañanera” del jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la elección del 2 de junio se realizará con urbanidad política, respeto y de manera democrática.

“Van a haber elecciones con urbanidad política, con respeto y, lo más importante, con democracia. Y todos deseamos, y en eso coincidimos, en que no haya agresiones, que no haya violencia”, aseveró desde Palacio Nacional.

En ese contexto, de paz y democracia, el ejecutivo federal aprovechó a sumarse al llamado de evitar que en este proceso electoral se caiga en agresiones con familiares de candidatas y candidatos que están participando en el proceso electoral.

“No es mala la polémica, nada mas que no mienten madre, que no se metan con familiares, que no se metan con menores”, insistió López Obrador.

Llamó a quienes tengan una diferencia con él a resolverlo con él y no con sus familiares. Lo anterior ante pregunta sobre si estaría dispuesto a hacer un llamado contra la “polarización”, lo que también aprovechó para desmentir a la candidata opositora, Xóchitl Gálvez, quien acusó y denunció a sus hijos de presuntamente vender balasto para el Tren Maya.

El jefe del Ejecutivo subrayó que no comparte los argumentos de que hoy en el país se ha generado un ambiente de polarización, y por el contrario comentó que en democracia es fundamental la polémica.

“¿Cómo no va a ser importante polemizar? Es parte de la democracia, de la verdadera democracia, deberíamos estar contentos de estar viviendo un tiempo interesante. ¿Cómo nos tenían? En la más absoluta ignorancia, porque no sabíamos de nada o solo daban a conocer lo que les convenía. Ahora sabemos muchas cosas y la vida pública tiene que ser cada vez más pública, lo público es transparencia y la transparencia es una regla de oro en la democracia, nada más no ofendamos, respetarnos”.