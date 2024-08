AMLO envía nota diplomática a EE.UU.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador envió una nota diplomática de protesta al gobierno de Estados Unidos por las declaraciones del embajador Ken Salazar sobre la reforma al Poder Judicial.

“Se hizo nota diplomática y un extrañamiento y yo sostengo lo que dio a conocer la SRE de que no aceptamos injerencias, de ningún representante de gobiernos extranjeros que intervengan en asuntos que sólo le corresponde a los mexicanos”, dijo el presidente López Obrador.

En conferencia de prensa, el presidente de México dijo que con Estados Unidos había una relación de respeto.

“Sin embargo, últimamente ha habido actos de falta de respeto a nuestra soberanía cómo está declaración desafortunada, imprudente, del embajador Ken Salazar, de ayer”.

El jueves el embajador estadounidense advirtió sobre los riesgos que representa la aprobación de la reforma judicial, sobre todo por la elección directa de jueces y magistrados, pues amenaza la relación comercial entre ambos países, y alertó por la posible intervención de los cárteles de la droga.

El presidente López Obrador expresó su extrañeza por esas declaraciones, que atribuyó a la política injerencista que ha practicado Estados Unidos a través de los años.

Defender la independencia

En este sentido, el jefe del Ejecutivo federal llamó a defender la independencia, la soberanía mexicana y no someternos frente a ninguna potencia extranjera.

En conferencia de prensa, el mandatario federal manifestó que ningún país extranjero puede imponer a México políticas que solo corresponde a los mexicanos decidir, como es el caso de la iniciativa de reforma al Poder Judicial.

Además, López Obrador rechazó que se lastime la relación México-Estados Unidos tras las declaraciones del embajador Ken Salazar.

Así también, lamentó que Canadá se haya “armonizado” con ese país para criticar la reforma.

En otro tema, el titular del Ejecutivo nacional, reveló Estados Unidos respondió la nota diplomática que envió por el financiamiento a Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) y le dijeron que estos convenios terminaron en 2023.

“Nos contestaron que se terminaron los convenios hasta 2023, o sea que en 2024 ya no les dan dinero”, dijo.

Caso Nicolás Maduro

Por otra parte, López Obrador aseguró que reconocerá el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela hasta que se den a conocer las actas.

“Vamos a esperar que den a conocer las actas, ayer el Tribunal de Venezuela sostuvo que ganó la elección el presidente Maduro y al mismo tiempo recomienda que se den a conocer las actas, creo que hay una fecha, vamos a esperar a que se den a conocer las actas”.

Reitera que se irá contento a Palenque

Más adelante, dijo que aunque le vayan a gritar a su quinta de Palenque “¡compañero! ¡escucha! ¡en la hamaca no se lucha!”, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se retirará contento y satisfecho de la política al concluir su mandato.

“Por eso, aunque vayan allá a gritarme a Palenque, que me van a ir a pedir que yo ayude en algo, de una vez les digo que ya cumplí y no le hace que me vayan a gritar allá aquella consigna de antes que decía ‘¡compañero! ¡escucha! ¡en la hamaca no se lucha!’, aunque me vayan a decir eso ya me toca descansar un poco y voy a seguir escribiendo”.